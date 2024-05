Alternatywy - Klevu

Raptor Services

auth.raptorsmartadvisor.com

Raptor Services to wiodący na rynku dostawca platform do personalizacji i danych klientów. Nasze rozwiązania umożliwiają markom rozpoznawanie zachowań użytkowników w różnych kanałach, oferowanie spersonalizowanych rekomendacji i aktywowanie danych we wszystkich kanałach z naszej Platformy Danych Kli...