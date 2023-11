Kia Corporation, powszechnie znana jako Kia, to południowokoreański międzynarodowy producent samochodów z siedzibą w Seulu w Korei Południowej. Jest drugim co do wielkości producentem samochodów w Korei Południowej, po spółce dominującej Hyundai Motor Company, ze sprzedażą ponad 2,8 mln pojazdów w 2019 roku.

Strona internetowa: kia.com

