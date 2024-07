Keyframes Studio to wszechstronna platforma do edycji wideo online, która specjalizuje się w tworzeniu filmów specjalnie dostosowanych do mediów społecznościowych. Eliminuje potrzebę czasochłonnego badania współczynników proporcji i ciężkiego oprogramowania do edycji wideo, oferując intuicyjne i wydajne rozwiązanie dla twórców treści. Platforma wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji, aby uprościć proces tworzenia filmów i zapewnia różnorodne funkcje poprawiające jakość i zaangażowanie filmów. Dzięki Keyframes Studio użytkownicy mogą łatwo zmienić przeznaczenie istniejącej zawartości za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Platforma oferuje automatyczne tworzenie klatek kluczowych i chwytliwe napisy obsługiwane przez algorytmy AI. Integruje także bibliotekę obrazów stockowych, filmów i dźwięków wirusowych, aby dodać dodatkowe elementy i poprawić atrakcyjność wizualną filmów. Współpraca za pośrednictwem platformy odbywa się bez wysiłku, ponieważ umożliwia użytkownikom zapraszanie członków swojego zespołu do wspólnej pracy nad projektami. Przestrzeń robocza obsługuje nieograniczoną liczbę projektów i zapewnia możliwość zapisania pracy i kontynuowania jej w późniejszym czasie. Dodatkowo Keyframes Studio oferuje funkcję zestawu marki, umożliwiając agencjom cyfrowym usprawnienie działań związanych z budowaniem marki. Proces edycji jest prosty i dostępny dla użytkowników na każdym poziomie doświadczenia. Keyframes Studio zapewnia łatwy w użyciu edytor z funkcjami takimi jak zmiana rozmiaru, przycinanie, kadrowanie, powiększanie i podgląd na żywo. Obsługuje automatyczne generowanie napisów w wielu językach i zapewnia opcje wyróżniania słów w stylu karaoke. Niezależnie od tego, czy użytkownikami są twórcy treści, agencje cyfrowe, czy osoby chcące tworzyć filmy, Keyframes Studio oferuje kompleksowe rozwiązanie, które pozwala użytkownikom tworzyć wysokiej jakości filmy zoptymalizowane pod kątem platform mediów społecznościowych.

Strona internetowa: keyframes.studio

