Elastyczna platforma do zarządzania pracą pozwalająca uwolnić zbiorową inteligencję. Kantree to kompleksowy zestaw narzędzi do planowania, organizowania i zarządzania pracą w całej firmie.

Strona internetowa: kantree.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Kantree. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.