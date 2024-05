Jovian to internetowy uniwersytet zajmujący się tworzeniem oprogramowania i analizą danych. Oferujemy praktyczne i branżowe programy, które pomagają profesjonalistom zdobywać umiejętności techniczne, budować rzeczywiste projekty i rozwijać swoją karierę. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności, tworzą projekty portfolio w świecie rzeczywistym i przechodzą szkolenie przygotowujące do pracy. Nasi korepetytorzy oferują wskazówki i mentoring 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Slack & Zoom. Studenci uzyskują również dostęp do ofert pracy u ponad 200 partnerów rekrutacyjnych.

Strona internetowa: jovian.com

