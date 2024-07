JobtitlesAI to system oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany w celu usprawnienia i automatyzacji klasyfikacji stanowisk. Działa poprzez kategoryzację stanowisk pracy na dwie główne grupy, tj. dziedzinę (np. sprzedaż, finanse, IT) i stanowisko (w tym dyrektor, kierownictwo, asystent). To wyróżnienie pomaga podmiotom zautomatyzować kwalifikację potencjalnych klientów i skutecznie ustalać priorytety profili. Poza tym można go używać do czyszczenia systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) i porządkowania ofert pracy. Jedną z kluczowych funkcji JobtitlesAI jest interfejs API uczenia maszynowego, który jest w stanie zrozumieć i sortować różne stanowiska. Narzędzie to podkreśla potencjał sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do efektywniejszego przetwarzania danych związanych z kadrami niż tradycyjne filtry i formuły. Użytkownicy mogą wygodnie zastosować JobtitlesAI za pomocą funkcji „IMPORTDATA()”, aby kategoryzować stanowiska w arkuszach kalkulacyjnych. Zapewnia także rozszerzenie dla użytkowników HubSpot, umożliwiające im zakwalifikowanie całego CRM za pomocą jednego kliknięcia. Ponadto użytkownicy mogą przesłać plik CSV z kolumną z tytułem stanowiska i otrzymać z powrotem kwalifikowany plik. JobtitlesAI obsługuje wiele języków i jest zgodny z RODO, zapewniając całkowitą anonimowość danych użytkownika.

Strona internetowa: jobtitlesai.com

