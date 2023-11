Jobkitten to łatwa w użyciu aplikacja internetowa, która pozwala zbierać, śledzić i oceniać kandydatów do pracy wraz ze współpracownikami. Stworzony dla małych firm i przedsiębiorców, dzięki czemu możesz zapomnieć o kłopotach związanych z przeglądaniem aplikacji w skrzynce e-mail i przesyłaniem ich między współpracownikami. Jobkitten umożliwia przeglądanie i komentowanie kandydatów w schludnym, małym kanale, który można łatwo sortować i przeszukiwać. Aplikacja jest zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych, a co najważniejsze - BEZPŁATNA (na razie)!

Strona internetowa: jobkitten.com

