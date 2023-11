Jamendo to jedna z największych wschodzących platform muzycznych. Zapewnia bezpłatną muzykę do osobistej rozrywki i przestrzeń do prezentowania twórczości niezależnych artystów ogółowi społeczeństwa. Ponad 650 000 utworów i 45 000 artystów z całego świata!

Strona internetowa: jamendo.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Jamendo. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.