JackRabbit Ops to oprogramowanie do dokumentacji AI, które pomaga firmom efektywnie tworzyć dokumentację procesów i zarządzać nią. Jest zasilany sztuczną inteligencją, która szybko i dokładnie generuje dokumentację procesu w zaledwie 24 godziny. Dzięki JackRabbit Ops firmy mogą dodawać dane z szablonów, importować je, nagrywać wideo i czatować, aby tworzyć procesy szkolące sztuczną inteligencję. Następnie sztuczna inteligencja dostarcza odpowiedzi na pytania poparte procesami biznesowymi. Co więcej, procesy generowane przez sztuczną inteligencję można łatwo modyfikować i aktualizować, aby uzyskać doskonałe odpowiedzi. Bez karty kredytowej i bez zbędnych formalności firmy mogą już dziś zacząć korzystać z JackRabbit Ops, aby usprawnić dokumentację procesów i skupić się na działaniu.

Strona internetowa: jackrabbitops.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Jackrabbit Ops. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.