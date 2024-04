Alternatywy - J.D. Power

Gavagai

gavagai.io

Zrozum, co mówią Ci klienci Gavagai zapewnia przełomową technologię analizy tekstu, która pozwala uzyskać cenne informacje o klientach na podstawie tego, co mówią do Ciebie klienci. Śledząc na bieżąco opinie klientów korzystających z naszej usługi, lepiej zrozumiesz swojego klienta, co przekłada si...