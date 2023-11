Xigua Video to platforma wideo należąca do ByteDance, która pod hasłem „Rozpalamy ciekawość życia” pomaga każdemu odkryć ulubione filmy poprzez inteligentne rekomendacje oraz pomaga twórcom wideo w łatwym dzieleniu się swoimi dziełami wideo. Xigua Video (chiński: 西瓜视频; pinyin: Xīguā shìpín) to chińska internetowa platforma do udostępniania plików wideo należąca do ByteDance. Pierwotnie służąca głównie jako platforma do udostępniania krótkich filmów Toutiao tworzonych przez użytkowników, obecnie Xigua produkuje także treści filmowe i telewizyjne. czerwca 2020 r. platforma ma 131 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie.

Strona internetowa: ixigua.com

