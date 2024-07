Inven to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom znaleźć potencjalne cele w zakresie fuzji i przejęć (M&A) ze zwiększoną szybkością i wydajnością. Skanując miliony stron internetowych, Inven dostarcza szczegółowe dane o firmach, które spełniają określone kryteria wyszukiwania, przekształcając w ten sposób ręczne wyszukiwanie na komputerach stacjonarnych w zautomatyzowany proces. Narzędzie jest przeznaczone dla różnych kategorii użytkowników, w tym firm private equity, banków inwestycyjnych, brokerów biznesowych, konsultantów i zespołów ds. rozwoju korporacyjnego. Każda z tych grup zawodowych może wykorzystać unikalne możliwości Inven, aby odpowiednio zidentyfikować doskonałe spółki platformowe, podmioty o wysokim potencjale, firmy gotowe do sprzedaży, szybko zdobywać wiedzę branżową i znajdować synergiczne cele przejęć. Podstawową funkcją Inven jest umożliwienie użytkownikom wprowadzenia 1-2 przykładowych firm, po czym sztuczna inteligencja przeszukuje Internet w celu znalezienia podobnych firm i zwraca listę kompletną z kluczowymi danymi; upewniając się, że krytyczne możliwości nie zostaną utracone. Pozycjonuje się również jako alternatywa dla tradycyjnych metod wyszukiwania w Internecie, oferując trafne i szczegółowe dane firmy w oparciu o jej rzeczywistą działalność gospodarczą. Strategiczne podejście do narzędzi ma również na celu znaczną poprawę produktywności i tworzenie większej wartości dla użytkowników. Platforma Inverting AI jest wykorzystywana i doceniana przez wybitnych specjalistów od fuzji i przejęć, którzy podkreślają jej przewagę konkurencyjną: szybkość, trafne wyniki i duże zrozumienie krajobrazów rynkowych.

Strona internetowa: inven.ai

