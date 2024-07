IntelliPPT to internetowe narzędzie do podsumowań, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do kondensowania długich artykułów, tekstów, akapitów, plików PDF i innych typów dokumentów. Jest to nie tylko narzędzie do upraszczania tekstu, ale także generator podsumowań odpowiedni do różnorodnych zastosowań, od studiowania artykułów akademickich, raportów z badań, profesjonalnych e-maili po techniczne i białe księgi. Narzędzie działa na zasadzie dzielenia i skracania skomplikowanych zdań, dzięki czemu umożliwia sprawniejsze poruszanie się po treści. Dodatkowo IntelliPPT jest przydatny do automatycznego tworzenia punktów podsumowujących i przekształcania dokumentów w prezentacje PowerPoint. Jego funkcja konwersji ma na celu uproszczenie pracy prezenterów i zwiększenie ich wydajności poprzez skrócenie czasu spędzanego na przeglądaniu dokumentów i tworzeniu prezentacji. Narzędzie jest również wyposażone w funkcję automatycznego wyróżniania ważnych punktów w tekście, aby ułatwić skupienie się na treści. Platforma oferuje wsparcie dla użytkowników, a nowym użytkownikom po rejestracji oferuje się szereg bezpłatnych podsumowań generowanych przez sztuczną inteligencję.

Strona internetowa: intellippt.com

