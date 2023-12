Intandemly dostarcza oprogramowanie do marketingu i sprzedaży opartej na kontach oraz ekspertów w celu generowania popytu, zaangażowania i przychodów z docelowych kont. Otrzymujesz połączenie ludzi, procesów i naszej platformy sprzedaży Ponad 400 organizacji zaufało Intandemly w zakresie zwiększania zaangażowania sprzedażowego. Z oprogramowania opartego na modelu SaaS korzystają dziś organizacje liczące od 1 do 10 000 osób. Identyfikuj: Intandemly oferuje rozszerzenie do przeglądarki Chrome, które bardzo ułatwia identyfikację, eliminując jednocześnie wprowadzanie danych przez przedstawicieli. Zbadaj swoje konta i potencjalnych klientów, zdobądź aktualne dane kontaktowe i umieść je w module Prospect. Perspektywa: Zwiększ sprzedaż dzięki naszemu wbudowanemu systemowi CRM, który oferuje statystyki, zarządzanie kontami, połączenia telefoniczne, automatyzację poczty e-mail i wiele więcej. Utwórz przepływ pracy sprzedaży zoptymalizowany tak, aby pomóc Ci zamknąć więcej transakcji. Angażuj: buduj odbiorców konta i prowadź gry za pośrednictwem reklam, Linkedin, retargetingu w wiadomościach bezpośrednich i e-mailach. Dostosuj marketing do reszty organizacji i docieraj do klientów w najbardziej spersonalizowany sposób.

Strona internetowa: intandemly.com

