InSummary jest dla każdego, kto chce spędzać więcej czasu na tym, co daje satysfakcję, a mniej na tym, co nie. To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które automatycznie generuje inteligentne recenzje wyników i raporty o stanie na podstawie Twojego kalendarza. Inteligentne recenzje wydajności InSummary pomagają uzyskać oczekiwaną ocenę, automatycznie opracowując odpowiedzi w ramach samooceny i polecając rówieśnikom przypomnienia o tym, co wspólnie osiągnęliście. Inteligentne raporty o stanie InSummary oszczędzają czas, automatycznie podsumowując cotygodniowe działania, co pomaga w łatwym przekazywaniu informacji o skupieniu na pracy. Inteligentne raporty o stanie InSummary są obiektywne, interaktywne i spersonalizowane – i są dostarczane automatycznie co tydzień. Zarejestruj się w mniej niż 30 sekund i od razu skorzystaj z inteligentnych przeglądów wydajności i inteligentnych raportów o stanie.

Strona internetowa: insummary.com

