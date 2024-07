„Infographic Ninja” firmy Outline Ninja to zautomatyzowane narzędzie do generowania infografik zasilane sztuczną inteligencją. Został zaprojektowany, aby zapewnić użytkownikom możliwość szybkiej i łatwej konwersji słów kluczowych do formatu infografiki, co pozwoli na łatwiejsze zrozumienie i dzielenie się informacjami. Narzędzie wymaga początkowo podania słowa kluczowego i tytułu, a następnie wykorzystuje sztuczną inteligencję do wygenerowania pozostałej części informacji. Wersja demonstracyjna oferuje wgląd w funkcje i możliwości narzędzia, a użytkownicy mogą zasubskrybować, aby odblokować pełną wersję. Dostępne są również opcje ułatwień dostępu, takie jak regulowany rozmiar tekstu, kolor, kontrast i rozmiar kursora. Outline Ninja udostępnia warunki korzystania oraz politykę prywatności, zapewniając ochronę danych użytkowników.

Strona internetowa: outline.ninja

