iHeartRadio to amerykańska platforma bezpłatnego nadawania, podcastów i transmisji strumieniowej radiowa należąca do iHeartMedia, Inc. Została założona w kwietniu 2008 roku. Od 2019 roku iHeartRadio działa jako krajowa marka parasolowa sieci radiowej iHeartMedia, skupiającej ponad 850 lokalnych stacji radiowych iHeartMedia w całym kraju Stany Zjednoczone, a także setki innych stacji z różnych innych mediów (z tej usługi korzystają również takie firmy jak Cumulus Media, Cox Radio i Beasley Broadcast Group). Usługa obejmuje ponad 250 000 podcastów, oferuje system rekomendacji muzyki i funkcjonalność na żądanie, a także pozwala słuchaczom zapisywać i odtwarzać utwory z transmisji na żywo w cyfrowych listach odtwarzania. Funkcje na żądanie wymagają opłaty abonamentowej. iHeartRadio jest dostępne na ponad 250 platformach i 2000 urządzeniach, w tym inteligentnych głośnikach, cyfrowych tablicach rozdzielczych, tabletach, urządzeniach do noszenia, smartfonach, wirtualnych asystentach, telewizorach i konsolach do gier. iHeartRadio uruchomiło wydarzenia organizowane pod marką ogólnokrajową, począwszy od inauguracyjnego festiwalu muzycznego iHeartRadio w 2011 r. Inne ważne wydarzenia iHeartRadio to iHeartRadio Fiesta Latina, iHeartCountry Festival, iHeartRadio ALTer Ego, ogólnokrajowa trasa iHeartRadio Jingle Ball Tour, iHeartRadio Wango Tango i iHeartRadio Music Awards. iHeartRadio regularnie organizuje kameralne występy w teatrach iHeartRadio w Los Angeles i Nowym Jorku.

Strona internetowa: iheart.com

