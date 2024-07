HookGen to aplikacja internetowa zaprojektowana, aby pomóc producentom muzycznym i autorom piosenek w generowaniu nowych haczyków i melodii muzycznych przy użyciu sztucznej inteligencji. Może do końca 2019 roku stworzyć zupełnie nową, oryginalną piosenkę przy użyciu fortepianu, a także perkusji, smyczków, instrumentów dętych blaszanych, gitary i basu. HookGen jest darmowy i nieodpłatny, więc użytkownicy mają możliwość pobrania pliku MIDI i używania go na dowolnej stacji roboczej Digital Audio (DAW). Rejestruje również, jak długo użytkownicy słuchają utworu, jakich fragmentów słuchają i kiedy naciskają przycisk generowania. Informacje te są wykorzystywane do przekazywania informacji do sztucznej inteligencji, która uczy się, jak tworzyć lepsze utwory za każdym razem, gdy ktoś odwiedza aplikację i wchodzi z nią w interakcję. Z HookGen można korzystać wyłącznie na komputerze stacjonarnym PC lub Mac, a użytkowników zachęca się do dzielenia się wygenerowanymi utworami, aby pomóc w rozwijaniu i ulepszaniu silnika AI. Został stworzony przez Petera CV i witrynę internetową z książkami o programowaniu nr 1 i jest przykładem tego, jak sztuczną inteligencję można wykorzystać do kreatywności i tworzenia nowej, oryginalnej muzyki.

Strona internetowa: hookgen.com

