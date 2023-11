Hongkong - Niezależna prognoza autobusowa HK Bus ETA Wolna od reklam stacja prognostyczna autobusów integruje prognozy przyjazdów KMB, New World First Bus, Citybus i New Lantau Bus.Interfejs jest przejrzysty i bezpośredni, a także stara się umożliwić użytkownikom szybkie uzyskanie potrzebnych informacji. Pozbawiona reklam witryna ETA dla autobusów do Hongkongu, zawierająca godziny przyjazdu z KMB, NWFB i LNB. Z uporządkowanym interfejsem użytkownika, który pozwala szybko dostać to, czego potrzebujesz.

Strona internetowa: hkbus.app

