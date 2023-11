Harasocial to kompleksowe rozwiązanie do sprzedaży społecznościowej, maksymalizujące współczynniki konwersji zamówień. Zarządza wielokanałowymi rozmowami (Facebook, Instagram…), ma wbudowaną automatyzację chatbota do całodobowej obsługi klienta, bezproblemowo współpracuje z klientami, szybko zamyka sprzedaż, pomaga prowadzić działalność biznesową w sposób bardziej spójny i efektywny.

Strona internetowa: harasocial.com

