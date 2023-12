Codziennie świeże hacki. Hackaday codziennie udostępnia świeże hacki z całego Internetu. Nasze zabawne posty to złoty standard rozrywki dla inżynierów i entuzjastów inżynierii. Wycofujemy termin „hakowanie”, który został zepsuty w świadomości opinii publicznej. Hakowanie to forma sztuki wykorzystująca coś w sposób, w jaki nie było pierwotnie zamierzone. To wysoce twórcze działanie może mieć charakter wysoce techniczny, po prostu sprytny lub jedno i drugie. Hakerzy pławią się w chwale budowania zamiast kupowania, naprawiania zamiast wyrzucania na śmietnik i przeszukiwania koszy na śmieci w poszukiwaniu nowych projektów za każdym razem, gdy mogą ukraść kilka chwil dalej. Nasza strona główna to mieszanka hacków z całej społeczności, a także naszych własnych, oryginalnych treści. Staramy się promować swobodną i otwartą wymianę idei i informacji. Kształcimy tych, którzy dopiero uczą się sztuki hackowania i zapewniamy inspirację doświadczonym weteranom. Nie wstydź się; jeśli chcesz pochwalić się swoim projektem lub znalazłeś coś fajnego autorstwa kogoś innego, czym warto się podzielić, wyślij nam link!

Strona internetowa: hackaday.com

