Grit to narzędzie AI, które automatyzuje proces naprawiania długu technicznego w kodzie. Osiąga to poprzez połączenie analizy statycznej z technikami uczenia maszynowego w celu generowania żądań ściągnięcia, które oczyszczają kod i migrują go do najnowszych frameworków. Narzędzie oferuje użytkownikom możliwość napisania własnych migracji lub wykorzystania dostępnych migracji domyślnych. Umieszczając migracje kodu i aktualizacje zależności na autopilocie, Grit pomaga zaoszczędzić czas i przyspieszyć pracę programistów. Umożliwia zespołom zajmującym się oprogramowaniem szybką pracę, automatyzując zadania konserwacyjne, dzięki czemu mogą przeprowadzać migracje nawet 10 razy szybciej niż ręcznie. Dostęp do Grit można uzyskać z wielu platform, w tym GitHub, VS Code i wiersza poleceń, zapewniając bezproblemową integrację z istniejącymi przepływami pracy. Narzędzie cieszy się zaufaniem klientów wersji beta i z powodzeniem wygenerowało dziesiątki tysięcy zmian. Podstawowa technologia Grit opiera się na uczeniu maszynowym i analizie statycznej. Narzędzie wykorzystuje dopasowywanie wzorców do identyfikowania obszarów kodu wymagających migracji lub czyszczenia. Na przykład może konwertować JavaScript na TypeScript, konwertować komponenty klas na komponenty funkcjonalne i konwertować JavaScript na funkcje strzałkowe. Grit obsługuje także migracje z AngularJS do Angular. Ogólnie rzecz biorąc, Grit to potężne narzędzie, które usprawnia proces naprawiania długu technicznego i aktualizacji kodu, wykorzystując możliwości uczenia maszynowego i analizy statycznej.

Strona internetowa: about.grit.io

