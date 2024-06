Pomyśl o GSAP jako o szwajcarskim scyzorze animacji… ale lepszym. Animuje wszystko, czego może dotknąć JavaScript (właściwości CSS, obiekty biblioteki canvas, SVG, obiekty generyczne, cokolwiek) i rozwiązuje niezliczone niespójności przeglądarki, a wszystko to z niesamowitą szybkością (nawet 20 razy szybciej niż jQuery), łącznie z automatycznym przyspieszaniem transformacji przez GPU. Szczegóły znajdziesz na stronie https://gsap.com/why-gsap/. Większość innych bibliotek animuje tylko właściwości CSS. Poza tym ich możliwości sekwencjonowania i kontrola czasu działania wypadają blado w porównaniu. Mówiąc najprościej, GSAP to najsolidniejsza i wydajna biblioteka animacji na świecie i prawdopodobnie dlatego każda większa sieć reklamowa wyklucza ją z obliczeń rozmiaru pliku i hostuje w swoich sieciach CDN. W przeciwieństwie do monolitycznych struktur, które dyktują strukturę aplikacji, GSAP jest całkowicie elastyczny; posyp go gdziekolwiek chcesz.

Strona internetowa: gsap.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji GreenSock Animation Platform. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.