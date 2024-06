GPT for Slides

GPT dla Prezentacji to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwia użytkownikom szybkie tworzenie prezentacji na podstawie tekstu. Można go używać jako dodatku do Google Slide lub jako samodzielnej aplikacji internetowej. Narzędzie działa poprzez podsumowywanie i przekształcanie treści, z możliwością wprowadzania szeregu typów informacji, w tym tematów ogólnych, tekstu, adresów URL YouTube lub plików PDF w celu wygenerowania zorganizowanej prezentacji. Użytkownicy mogą elastycznie wpływać na długość wydruku, określając liczbę slajdów. Narzędzie może również dołączać obrazy do każdego slajdu, aby uzyskać bardziej atrakcyjny wygląd. GPT dla Prezentacji obsługuje mnóstwo języków i integruje się z Wikipedią, aby pobierać informacje do prezentacji. Obsługuje także konwersję adresów URL na prezentacje i może tworzyć wykresy z tekstu. Najważniejsza jest łatwość obsługi, ponieważ cały proces tworzenia prezentacji na podstawie dużego tekstu lub tematu można ukończyć w ciągu kilku minut. Po wygenerowaniu prezentacji użytkownicy mogą wygodnie pobrać ją jako plik PPTX. Narzędzie można zainstalować z Google Workspace Marketplace, wymagając uprawnień dostępu.

Strona internetowa: gptforslides.app

