Google Voice to usługa telefoniczna zapewniająca przekazywanie połączeń i pocztę głosową, wiadomości głosowe i tekstowe, a także kończenie połączeń w USA i za granicą dla klientów korzystających z konta Google w USA oraz dla klientów G Suite w Kanadzie, Danii, Francji, Holandii i Portugalii , Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Usługa została uruchomiona przez Google 11 marca 2009 roku, po przejęciu przez firmę usługi GrandCentral. Google Voice udostępnia bezpłatnie każdemu kontu użytkownika numer telefonu w USA, wybrany przez użytkownika spośród dostępnych numerów w wybranych numerach kierunkowych. Połączenia na ten numer przekazywane są na numery telefonów, które każdy użytkownik musi skonfigurować w portalu internetowym konta. Można określić wielu odbiorców, którzy będą dzwonić jednocześnie dla połączeń przychodzących. Aby skorzystać z usługi, wymagany jest numer telefonu w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik może odbierać i odbierać połączenia na dowolnym dzwoniącym telefonie skonfigurowanym w portalu internetowym. Podczas odbieranego połączenia użytkownik może przełączać się pomiędzy skonfigurowanymi telefonami. Użytkownicy w USA mogą wykonywać połączenia wychodzące do miejsc docelowych w kraju i za granicą. Połączenia można inicjować z dowolnego skonfigurowanego telefonu, a także z poziomu aplikacji na urządzeniu mobilnym lub z poziomu portalu konta. Od sierpnia 2011 r. użytkownicy w wielu innych krajach mogą także wykonywać połączenia wychodzące z aplikacji internetowej na krajowe i międzynarodowe numery telefonów. Wiele innych usług Google Voice — takich jak poczta głosowa, bezpłatne wiadomości tekstowe, historia połączeń, sprawdzanie połączeń, blokowanie niechciane połączenia i transkrypcja głosu na tekst wiadomości głosowych są również dostępne dla mieszkańców USA. Jeśli chodzi o integrację produktu, transkrybowane i dźwiękowe wiadomości głosowe, powiadomienia o nieodebranych połączeniach i/lub wiadomości tekstowe mogą być opcjonalnie przekazywane na wybrane przez użytkownika konto e-mail. Ponadto wiadomości tekstowe można wysyłać i odbierać za pośrednictwem znanego interfejsu poczty e-mail lub komunikatora internetowego, czytając i zapisując wiadomości tekstowe odpowiednio pod numerami w Google Talk (wysyłanie SMS-ów z komputera na telefon). Wielostronne wideokonferencje Google Voice (z obsługą udostępniania dokumentów) są teraz zintegrowane z Google+ Hangouts. Usługa jest konfigurowana i obsługiwana przez użytkownika w aplikacji internetowej, wzorowanej na usłudze e-mail firmy Google, Gmailu lub na urządzeniach z systemem Android i Aplikacje iOS na smartfony lub tablety. Usługa Google Voice umożliwia obecnie bezpłatne rozmowy między telefonami w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz połączenia głosowe i wideo między komputerami na całym świecie między użytkownikami wtyczki do przeglądarki Google+ Hangouts (dostępnej dla systemów Windows, Mac OS X z procesorem Intel i Linux). Prawie wszystkie połączenia krajowe i wychodzące do Stanów Zjednoczonych (w tym na Alaskę i Hawaje) oraz do Kanady są obecnie bezpłatne w USA i Kanadzie, a opłata za minutę w przypadku wszystkich pozostałych krajów wynosi 0,01 USD za minutę. Opłaty za połączenia międzynarodowe rozliczane są według harmonogramu zamieszczonego na stronie Google Voice. Pod koniec 2009 roku z Google Voice korzystało około 1,4 miliona użytkowników, z czego 570 000 korzystało z usługi 7 dni w tygodniu. Liczba ta znacznie wzrosła po przejściu firmy Google z usługi Google Voice z usługi „tylko na zaproszenie” na dostępność dla wszystkich abonentów Gmaila w Stanach Zjednoczonych. W poście na blogu Wired podano liczbę 3,5 miliona w 2013 r. Klienci posiadający konta Google w większości krajów innych niż Stany Zjednoczone i Kanada mogą uzyskać dostęp do usług zakańczania połączeń wyłącznie poprzez integrację z Google Hangouts.

Strona internetowa: voice.google.com

