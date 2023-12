Google Alerts to usługa wykrywania i powiadamiania o zmianach treści oferowana przez firmę zajmującą się wyszukiwarką Google. Usługa wysyła e-maile do użytkownika, gdy znajdzie nowe wyniki — takie jak strony internetowe, artykuły prasowe, blogi lub badania naukowe — które pasują do wyszukiwanych haseł użytkownika. W 2003 roku Google uruchomiło Google Alerts, które były efektem wysiłków Nagi Kataru. Jego nazwisko widnieje na trzech patentach na Google Alerts. Google zgłosiło, że od 2013 roku system nie działa prawidłowo: „Mamy pewne problemy, ponieważ alerty nie są tak wszechstronne, jak byśmy sobie tego życzyli”. Jednak usługa nadal działa i jest w pełni dostępna na całym świecie. Alerty Google w dalszym ciągu napotykały krytyczne problemy z wydajnością i tymczasową niedostępność regionalną, ale pomoc techniczna Google z powodzeniem rozwiązała problemy zgłoszone przez użytkowników na oficjalnym forum. Indeksowanie to termin znany społeczności SEO, gdy Google wysyła swoje boty do przeszukiwania witryny a strona zostanie dodana do ich bazy danych i pojawi się, gdy użytkownik wpisze określony zestaw słów kluczowych. DigitalGov ujmuje to w ten sposób: „Jeśli witryna jest poprawnie zoptymalizowana, Google i inne wyszukiwarki będą pająkować i indeksować strony wraz z odpowiadającymi im słowami kluczowymi, dzięki czemu witryna rządowa będzie wyświetlana wysoko w wyszukiwarkach, gdy użytkownik będzie szukał powiązanych informacji. "

