Goodmeetings to pierwsza platforma wideo obsługująca sztuczną inteligencję i analitykę, stworzona wyłącznie z myślą o sprzedaży zdalnej. Oprócz tradycyjnych potrzeb zespołów sprzedaży w zakresie spotkań wideo, automatyzuje przepływy pracy w celu zwiększenia produktywności i wykorzystuje sztuczną inteligencję do dostarczania dynamicznych wskazówek i zachęt do konwersji sprzedaży. Umożliwia także liderom sprzedaży inteligentne zarządzanie metadanymi spotkań i analizę wyników sprzedaży.

Strona internetowa: goodmeetings.ai

