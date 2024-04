Firma Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights) została założona w 2008 roku przez dr Toma Smitha z wizją zastosowania metod uczenia maszynowego do interpretacji danych sejsmicznych w celu zmniejszenia ryzyka poszukiwań ropy i gazu oraz kosztów zagospodarowania złóż. Wkrótce po założeniu firmy dr Smith zgromadził najlepszych talentów w branży, aby opracować następną generację oprogramowania do interpretacji danych sejsmicznych. Misją grupy było zastosowanie uczenia maszynowego do problemu interpretacji danych sejsmicznych i udostępnienie nowych możliwości w postaci gotowego, komercyjnego oprogramowania, z którego mógłby korzystać każdy geolog. Nowy stół warsztatowy AI, oznaczony jako Paradise, będzie wyposażony w intuicyjny, elegancki interfejs, który będzie pomagał geologom w stosowaniu uczenia maszynowego w wielu różnych typach badań geologicznych. W ciągu trzech lat prac rozwojowych, w tym roku prób terenowych, Paradise został wprowadzony jako produkt komercyjny na dorocznej konwencji Towarzystwa Geofizyków Eksploracyjnych (SEG) w 2013 roku i od tego czasu jest stale wdrażany na całym świecie, w tym przez krajowe koncerny naftowe (NOC) i międzynarodowe koncerny naftowe. Geophysical Insights w dalszym ciągu rozwija możliwości środowiska roboczego Paradise AI, które okazuje się zapewniać głębszy wgląd w reakcję sejsmiczną dzięki uczeniu maszynowemu i technologiom głębokiego uczenia się. Zbudowany z myślą o dużych zbiorach danych, Paradise to rozwiązanie „Big Data”, które można łatwo skalować od pojedynczej stacji roboczej do przedsiębiorstwa. Korzystając z kombinacji nadzorowanych i nienadzorowanych algorytmów uczenia maszynowego, które są możliwe dzięki przetwarzaniu GPU, interpretatorzy danych sejsmicznych mogą wyodrębnić więcej informacji z danych sejsmicznych i danych ze studni w Raju, niż byłoby to możliwe w przypadku tradycyjnych narzędzi interpretacyjnych.

Strona internetowa: geoinsights.com

