Genie AI to narzędzie asystenta prawnego oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwia użytkownikom bezpieczne sporządzanie, negocjowanie i przeglądanie biznesowych dokumentów prawnych bez konieczności korzystania z pomocy prawnika. Narzędzie korzysta z GPT-4 i największej na świecie bazy danych prawnych o otwartym kodzie źródłowym. Dzięki ponad 4700 darmowym szablonom użytkownicy mogą wybierać spośród szerokiej gamy regularnie aktualizowanych szablonów prawnych obejmujących różne sektory, od technologii po produkcję. Asystent AI Genie AI zapewnia kilka funkcji usprawniających proces sporządzania dokumentów prawnych. Może podkreślać ryzyko w umowie, wyjaśniać klauzule w prosty sposób, sugerować klauzule alternatywne, wprowadzać poprawki, śledząc zmiany, podkreślać nieużywane definicje i podsumowywać zobowiązania umowne. Oferuje także takie funkcje, jak współpraca w czasie rzeczywistym z zespołami i odpowiednikami na jednej platformie, dostęp do biblioteki klauzul kontekstowych oraz dużej biblioteki prawniczej, która jest regularnie aktualizowana przez ekspertów prawnych. Narzędzie to zyskało uznanie w znaczących publikacjach, takich jak Financial Times, Forbes i TechCrunch. Współpracowała także z prestiżowymi organizacjami, takimi jak Withers LLP, Tech Nation Applied AI, Barclays Eagle Lab, Entrepreneur First oraz działem innowacji i przedsiębiorczości University College London. Genie AI zapewnia prywatność i bezpieczeństwo danych dzięki certyfikatowi ISO27001, 256-bitowemu szyfrowaniu i kontroli dostępu oraz regularne audyty zewnętrzne. Narzędzie oferuje różne plany cenowe, w tym opcję bezpłatną, a także opcje tworzenia dokumentów wspomaganych sztuczną inteligencją. Ogólnie rzecz biorąc, Genie AI to wszechstronny asystent prawny AI, który umożliwia użytkownikom skuteczne i ekonomiczne poruszanie się po środowisku prawnym.

Strona internetowa: genieai.co

