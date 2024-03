Alternatywy - Gamify Route

Loquiz

loquiz.com

Platforma grywalizacji do tworzenia, zabawy i rozwoju. Idealny dla +operatorów wycieczek do samodzielnego organizowania wycieczek z przewodnikiem (audio), +profesjonalistów zajmujących się wydarzeniami do tworzenia hybrydowych gier budujących zespół, +menedżerów HR do tworzenia nowych gier wprowadza...