Funimation Global Group, LLC to amerykańska firma rozrywkowa specjalizująca się w dubbingu i dystrybucji mediów wschodnioazjatyckich, w szczególności japońskiego anime. Firma została założona przez Gena Fukunagę i jego żonę Cindy, przy wsparciu Daniela Cocanoughera i jego rodziny, którzy zostali inwestorami w firmie. Funimation z siedzibą w Flower Mound w Teksasie jest jednym z wiodących dystrybutorów anime i innych zagranicznych obiektów rozrywkowych w Ameryce Północnej. Posiada licencję na popularne seriale, takie jak Dragon Ball, One Piece, Yu Yu Hakusho, My Hero Academia, Attack on Titan, Fairy Tail, Black Clover, Fruits Basket, Assassination Classroom, Cowboy Bebop, Tokyo Ghoul i Code Geass i wielu innych . Funimation zostało przejęte przez Navarre Corporation 11 maja 2005; w kwietniu 2011 r. Navarre sprzedała Funimation grupie inwestorów, do której należała Fukunaga za 24 miliony dolarów. Od 2017 do 2019 roku Sony Pictures Entertainment (poprzez Sony Pictures Television) posiadało 95% udziałów w spółce, a od 2019 roku Sony Group Corporation prowadzi spółkę poprzez spółkę joint venture pomiędzy dwoma jej jednostkami: Sony Pictures Entertainment (poprzez Sony Pictures Telewizja) i Sony Music Entertainment Japan (za pośrednictwem Aniplex).

Strona internetowa: funimation.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Funimation. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.