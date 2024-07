Frameright to narzędzie, które umożliwia twórcom, programistom i firmom zapewnienie wyświetlania ich obrazów w idealnym rozmiarze dla każdego kontenera i ekranu. Narzędzie rozwiązuje problem nieprawidłowego wyświetlania obrazów ze względu na różne wymagania dotyczące kanałów i rozmiarów ekranu w Internecie. Dzięki technologii Image Display Control (IDC) firmy Frameright obrazy stają się inteligentne i można je dostosować niezależnie od miejsca ich publikacji. Niestandardowa sztuczna inteligencja narzędzia zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs (UI), umożliwiający szybkie i płynne przetwarzanie obrazu. Instrukcje są zapisywane w polach metadanych każdego pliku, a informacje o prawidłowym rozmiarze obrazu są łatwo dostępne za pośrednictwem bibliotek i komponentów typu open source.Frameright usprawnia przepływ pracy przetwarzania obrazu i zabezpiecza przyszłe zasoby, jednocześnie płynnie integrując się z istniejącymi systemami. IDC ułatwia komunikację pomiędzy różnymi częściami procesu produkcyjnego, dzięki czemu codzienne publikowanie obrazów i odnawianie układu nie wymaga wysiłku.Frameright zwiększa możliwości twórców treści, oferując niezbędną kontrolę nad historiami wizualnymi i zapewniając, że obrazy wyglądają zgodnie z zamierzeniami. Zapewnia programistom precyzję pikseli i kadrowanie obrazu w oparciu o kod, bez konieczności stosowania hacków CSS. Firmy mogą zmaksymalizować wartość swoich aktywów i uniknąć kosztownych błędów.IDC to otwarty ekosystem, dla którego priorytetem jest odzyskanie kontroli nad obrazami i twórcami obrazów. Frameright oferuje unikalną sztuczną inteligencję, która rozumie indywidualne style, dzięki czemu użytkownicy wyróżniają się z tłumu. Narzędzie zostało zaprojektowane do bezproblemowej współpracy z różnymi branżami, w tym fotografią, tworzeniem treści i tworzeniem stron internetowych.

Strona internetowa: frameright.io

