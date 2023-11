Florida Power & Light Company, główna spółka zależna NextEra Energy Inc., to największe przedsiębiorstwo energetyczne na Florydzie. Jest to przedsiębiorstwo energetyczne z siedzibą w Juno Beach na Florydzie, obsługujące około 5 milionów klientów i 11 milionów ludzi na Florydzie.

Strona internetowa: fpl.com

