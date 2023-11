Kompletne rozwiązanie do tworzenia formularzy internetowych dla statycznych stron internetowych. FormBold to potężny interfejs API formularzy i bezserwerowy backend formularzy, który współpracuje ze wszystkimi hostingami, SSG i frameworkami. Otrzymuj zgłoszenia z formularzy bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail, Slack, telegram, pojęcie i nie tylko. Gotowy do użycia z dowolnymi witrynami Static, Jamstack i SSG, w tym - HTML, React, Next.js, Gatsby, Vue, Nuxt, Hugo i Jekyll.

Strona internetowa: formbold.com

