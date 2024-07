Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej For the Wall przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

For the Wall to platforma oparta na sztucznej inteligencji, która pozwala użytkownikom generować unikalne, spersonalizowane wydruki artystyczne. Usługa wykorzystuje zaawansowane technologie uczenia maszynowego do tworzenia szerokiej gamy stylów artystycznych. Użytkownicy mają możliwość generowania dzieł sztuki od podstaw ze znaczną elastycznością w rozmiarach od A4 do A2. Możliwości sztucznej inteligencji platformy obejmują również generowanie różnych stylizowanych wydruków artystycznych, które obejmują między innymi abstrakcję, anime, art deco, grafikę, akwarelę, grafiki koncepcyjne, kubizm, cyberpunk, ekspresjonizm, graffiti, ilustrację, minimalistyczny, pop-art, psychodeliczny, retrowave i surrealizm. Gdy użytkownicy stworzą swój niepowtarzalny egzemplarz, For the Wall oferuje wysyłkę na cały świat, zapewniając, że wydruki dotrą szybko i w idealnym stanie. Istnieje również możliwość oprawienia stworzonej grafiki w różnorodną gamę stylów i kolorów. For the Wall zapewnia 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, zapewniając satysfakcję z każdego zamówienia.

Strona internetowa: forthewall.art

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji For the Wall. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.