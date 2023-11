Foodie Truck to aplikacja do lokalizowania food trucków. Dzięki aplikacji Foodie Truck wystarczy jedno dotknięcie, aby uzyskać wszystkie potrzebne informacje. Nie ma potrzeby dzwonić do właściciela food trucka i pytać o aktualną lokalizację i godziny otwarcia.

Strona internetowa: myfoodietruck.com

