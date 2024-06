Potrzebujesz pomocy przy przetwarzaniu faktur dla Microsoft Dynamics GP lub D365 Business Central? Fidesic to idealne rozwiązanie w zakresie płatności opartych na sztucznej inteligencji. www.fidesic.com Nadal przetwarzasz faktury ręcznie? Fidesic sprawia, że ​​fakturowanie i płatności dla dostawców są bezproblemowe! Pomagamy firmom, które... *Rozwijające się firmy *Wiele lokalizacji/wiele podmiotów/franczyzy *Konieczność skalowania przetwarzania faktur *Konieczność modernizacji procesów AP *Korzystanie z Microsoft Dynamics GP lub Business Central Funkcje: *Przechwytywanie danych z faktur - 99% dokładne (koniec z ręcznym wprowadzaniem) * Łatwe do zbudowania procesy zatwierdzania faktur i zatwierdzania płatności * Łatwa płatność - (ACH, bezpieczna realizacja czeków, telefon komórkowy) * Portal dostawców z Twoją marką (dostawcy przesyłają faktury bezpośrednio) * Bezpośrednia integracja z Business Central i Dynamics GP (Great Plains) Fidesic nieustannie stara się zapewnić użytkownikom najbardziej niezawodne, wydajne i łatwe w obsłudze rozwiązanie do automatyzacji rachunków płatniczych (AP) dla Dynamics GP i Business Central. Wierzymy, że upraszczając przetwarzanie faktur za pomocą zmodernizowanej, dobrze widocznej i bezpiecznej platformy, możesz skupić się na ogólnych celach organizacyjnych i zbudować pracę, którą kochasz. Fidesic został zaprojektowany do współpracy z firmami posiadającymi jedną i wiele lokalizacji korzystających z Dynamics GP. Współpracujemy ze specjalistami z zakresu księgowości, aby pomóc ograniczyć procesy wykonywane ręcznie, zwiększyć produktywność i zwiększyć widoczność w organizacjach, które mają zdecentralizowaną odpowiedzialność. Zespół Fidesic rozumie każdą firmę, niezależnie od jej wielkości, w sposób spersonalizowany – zapewniając, że Twoje potrzeby w zakresie zobowiązań (AP) zostaną wysłuchane i zaspokojone. Zespół obsługi klienta jest dostępny za pośrednictwem czatu na żywo, telefonu lub poczty elektronicznej, aby zapewnić niezbędne informacje i pomoc, których potrzebujesz, aby odnieść sukces i pokonać wszelkie wyzwania, jakie możesz napotkać. • Samodzielne wdrażanie — spraw, aby przejście do automatyzacji było bezbłędnie proste. Nasz zespół wsparcia jest do Twojej dyspozycji, aby poprowadzić Cię przez cały proces, gdy tylko potrzebujesz pomocy. • OCR na fakturze (optyczne rozpoznawanie znaków) — funkcja OCR firmy Fidesic łączy oprogramowanie i wprowadzanie danych przez człowieka, aby zapewnić możliwie najdokładniejszą dokładność ważnych danych na fakturze – z możliwością przechwytywania faktur z dokładnością do 96%. Oznacza to koniec wprowadzania danych! • Obsługa wielu lokalizacji — Fidesic ma natywną obsługę wielu lokalizacji wbudowaną w przechwytywanie i przepływ pracy. Faktury będą automatycznie kierowane do wyznaczonych osób zatwierdzających i kodujących GL. • Obsługa klienta — Fidesic jest dumny z doskonałej obsługi klienta. Zespół jest dostępny za pośrednictwem czatu na żywo, telefonu lub poczty elektronicznej, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania, komentarze lub wątpliwości dotyczące zobowiązań i skutecznie je rozwiązać. • Pełna integracja z MEM (wiele lokalizacji) – Fidesic AP oferuje przepływy pracy, zarządzanie fakturami i import do GP, które zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z zarządzaniem wieloma podmiotami. Zatwierdzone faktury zostaną podzielone na pojedyncze lub wiele podmiotów i zaimportowane do GP bez konieczności wprowadzania danych. • Koniec z ręcznym wprowadzaniem danych – Fidesic pomaga użytkownikom w zatwierdzaniu i dba o realizację. Koniec z wypełnianiem i wysyłaniem fizycznych czeków papierowych. Wysyłaj czeki ACH i papierowe, wybierając faktury do zapłaty. • Automatyzacja płatności dla dostawców — Fidesic to najlepszy sposób na zarządzanie całym procesem płatności dla dostawców za pomocą naszego internetowego systemu przepływu pracy zatwierdzającego. Rozwiązanie będzie dopasowane do konfiguracji systemu bankowego w systemie Dynamics GP ERP. Będziesz mógł płacić dostawcom z wielu kont bankowych za pomocą ACH i czeku papierowego, bez konieczności dodawania dodatkowych kroków do procesu zatwierdzania i płatności. • Mobilne zatwierdzanie faktur — rozwiązanie Fidesic do obsługi rachunków oferuje wydajną platformę mobilną do zatwierdzania faktur, do której można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca za pomocą połączenia internetowego. Nie wstrzymuj już zatwierdzania faktur tylko dlatego, że jesteś poza biurem — zatwierdzaj faktury bezpośrednio za pomocą poczty e-mail za pomocą naszego rozwiązania. • Solidny przepływ pracy — Fidesic's oferuje elastyczny i niezawodny przepływ pracy, który automatycznie kieruje zatwierdzaniem faktur, dzięki czemu nie musisz już mikrozarządzać przetwarzaniem faktur z tytułu zobowiązań (AP). Jako użytkownik Fidesic będziesz miał pełny wgląd w swój przepływ pracy i możliwość generowania raportów gotowych do audytu. • Możliwości specyficzne dla branży — Fidesic oferuje funkcje zaprojektowane z myślą o konkretnych branżach. Rozwiązanie pomaga wielu organizacjom z branży opieki zdrowotnej, non-profit, żywności i napojów, hotelarstwa, finansów i franczyzy w przetwarzaniu faktur i płatności. • Niezawodne raportowanie – rozwiązanie Fidesic może spełnić Twoje unikalne wymagania w zakresie raportowania. Będziesz mógł generować raporty specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić darczyńcom wgląd w sposób wydawania środków i dostosować raporty do ich potrzeb, a wszystko to przy minimalnym wysiłku. Użytkownicy będą również mogli utworzyć raport z kopiami zapasowymi wszystkich plików PDF i związanymi z nimi wydatkami. Wiemy, jak ważny jest dostęp do pełnej ścieżki audytu wszystkich zatwierdzeń (faktur i płatności). ****Fidesic za darmo**** Fidesic oferuje użytkownikom nieograniczoną, bezpłatną wersję próbną Fidesic, aby mogli bez ograniczeń czasowych sprawdzić, co oznacza automatyzacja AP dla ich organizacji.

Strona internetowa: fidesic.com

