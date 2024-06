EyeOnTask pomaga firmom świadczącym usługi terenowe płynnie zarządzać przepływem pracy, co czyni go najlepszym oprogramowaniem do zarządzania usługami terenowymi na rynku. Dostarczamy rozwiązanie organizacjom świadczącym usługi terenowe, które obecnie borykają się z problemami w zarządzaniu rozproszonym przepływem pracy. Jesteśmy firmą zorientowaną na klienta, której celem jest cięcie wydatków, zwiększanie produktywności i usprawnianie procesów każdej operacji w terenie. Branże, które obsługujemy: 1. HVAC 2. Hydraulika 3. Instalacja i naprawa komputerów 4. Transport i logistyka 5. Budownictwo 6. Nadzór CCTV 7. Dostawca usług internetowych i kablowych 8. Zwalczanie szkodników 9. Oprogramowanie czyszczące 10. Pielęgnacja trawników i krajobrazu 11. Basen i spa 12. System instalacji fotowoltaicznej 13. Systemy przeciwpożarowe i alarmowe 14. Windy, windy i schody ruchome 15. Automatyka domowa… i więcej

Strona internetowa: eyeontask.com

