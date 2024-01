Stwórz efekt WOW, aby zwiększyć sprzedaż dzięki wizualizacji 3D i personalizacji swoich produktów we własnej przeglądarce, zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i mobilnym. Możliwość obracania produktu i powiększania go, aby „wyczuć” teksturę, szczegóły i jakość, znacznie zwiększy zaangażowanie klienta. Expivi łączy się płynnie jako wtyczka na większości platform, takich jak Shopify, Magento, SAP, Lightspeed i WooCommerce. Możesz także połączyć Expivi ze swoim oprogramowaniem ERP. Rozszerz to dzięki WebAR: Expivi oferuje Twoim klientom płynne i intuicyjne korzystanie z rzeczywistości rozszerzonej. Za pomocą jednego kliknięcia Twoi klienci mogą zobaczyć spersonalizowany produkt na swoich urządzeniach mobilnych. Nie potrzeba żadnych dodatkowych wtyczek ani pracy, ponieważ jest to już dostępne na platformie Expivi! Twoi klienci skanują swoje otoczenie, umieszczają w nim produkt i mogą go natychmiast obejrzeć.

Strona internetowa: expivi.com

