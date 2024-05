ExpertBox to kompleksowe oprogramowanie telemedyczne zgodne ze standardem HIPAA, które umożliwia świadczenie najwyższej klasy usług telemedycznych, automatyzację przepływu pracy, ograniczenie zadań administracyjnych, rezygnację z dokumentów elektronicznych, płynne zarządzanie praktyką i budowanie długotrwałych relacji z pacjentami. Dzięki ExpertBox możesz: -Zarządzać swoją dostępnością -Pozwolić pacjentom umawiać się na wizyty online 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu -Uzyskać szczegółowe informacje o pacjencie -Świadczyć wirtualną opiekę za pośrednictwem rozmów wideo w jakości HD -Rozwiązywać krytyczne problemy w drodze za pośrednictwem czatu -Zarządzać danymi i dokumentami dotyczącymi pacjenta -Przejmij kontrolę nad swoim personelem -Wysyłaj automatyczne przypomnienia o wizytach do pacjentów -Wysyłaj konfigurowalne automatyczne faktury -Pozwól swoim pacjentom podpisywać umowy o świadczenie usług przed wizytami -Otrzymuj płatności online -Dostęp do swojej historii finansowej -Zbieraj opinie od swoich pacjentów

Strona internetowa: expertbox.io

