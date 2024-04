EventLive to wszechstronna aplikacja i platforma do transmisji strumieniowej na żywo na żywo. Pozwala użytkownikom na prowadzenie transmisji na żywo za pomocą smartfonów lub profesjonalnego sprzętu i zapraszanie gości do dołączenia z dowolnego urządzenia. To działa w każdym kraju. Nie ma ograniczeń co do liczby widzów, a film może być dostępny na żądanie nawet przez rok. Aplikacja oferuje wiele funkcji, w tym możliwość wstrzymywania i wznawiania transmisji, pobierania i tworzenia kopii zapasowych wideo oraz dostosowywania strony wydarzenia za pomocą logo, wiadomości powitalnej oraz zdjęcia lub filmu na okładce. EventLive ma ceny za wydarzenie, a przy zakupie wielu wydarzeń dostępne są zniżki. Nie ma abonamentu. Oferuje gwarancję zwrotu pieniędzy i prawdziwe wsparcie ludzkie.

Strona internetowa: eventlive.pro

