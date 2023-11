ET Money (dawniej ETMONEY) to najlepsza i najwyżej oceniana w Indiach aplikacja do inwestowania w fundusze wspólnego inwestowania w bezpośrednie fundusze inwestycyjne i wszystkie inne potrzeby związane z zarządzaniem finansami osobistymi w jednym miejscu. Dzięki ET Money możesz inwestować, śledzić i zarządzać swoimi inwestycjami w fundusze wspólnego inwestowania w bezpośrednie fundusze inwestycyjne o zerowej prowizji, zarabiać gwarantowane oprocentowanie z depozytów stałych i uzyskać pewną emeryturę na emeryturze poprzez inwestowanie w NPS. Możesz także zabezpieczyć swoją rodzinę okresowym ubezpieczeniem na życie i ubezpieczeniem zdrowotnym lub ubezpieczeniem medycznym.

Strona internetowa: etmoney.com

