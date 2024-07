eMastered to internetowe narzędzie do masteringu dźwięku opracowane przez inżynierów nagrodzonych Grammy i obsługiwane przez sztuczną inteligencję. Ma na celu zapewnienie muzykom i twórcom muzyki szybkich, łatwych w obsłudze i wysokiej jakości możliwości masteringu dźwięku. Narzędzie analizuje ścieżki audio przesłane przez użytkowników i stosuje profesjonalne procesy studyjne, takie jak EQ, kompresja i nasycenie, aby poprawić jakość dźwięku. Jedną z kluczowych funkcji jest możliwość porównania zmasterowanego dźwięku z oryginalnym plikiem, umożliwiając użytkownikom podgląd i pobierz ulepszoną wersję w formacie WAV lub MP3. Dzięki planowi subskrypcji użytkownicy mogą pobierać nieograniczoną liczbę utworów miesięcznie. eMastered wykorzystuje uczenie maszynowe, aby ulepszać swoje możliwości masteringowe przy każdym przetwarzanym utworze. Jego silnik AI tworzy niestandardowe masteringi dostosowane do unikalnych cech każdego utworu, niezależnie od gatunku i stylu, zapewniając profesjonalne rezultaty za ułamek kosztów tradycyjnego masteringu studyjnego. Narzędzie oferuje również zaawansowaną opcję masteringu, zapewniając użytkownikom dodatkową kontrolę nad ich dźwięk. Parametry takie jak kompresja, EQ, szerokość stereo i głośność można regulować ręcznie, umożliwiając użytkownikom uzyskanie preferowanego dźwięku i zapisanie ustawień wstępnych. eMastered oferuje również funkcję referencyjnego masteringu opartą na sztucznej inteligencji, w ramach której użytkownicy mogą przesłać plik referencyjny i pozwolić narzędziu przeanalizować jego tożsamość dźwiękową i zastosować tę naukę do własnych utworów. Ta funkcja pomaga użytkownikom zbliżyć się do brzmienia ich ulubionej muzyki. Ogólnie rzecz biorąc, eMastered oferuje szybkie, łatwe i niedrogie rozwiązanie dla muzyków i twórców muzyki, umożliwiające osiągnięcie profesjonalnych wyników masteringu dźwięku bez konieczności wydawania drogich stawek studyjnych lub rozległej wiedzy na temat masteringu lub doświadczenie.

Strona internetowa: emastered.com

