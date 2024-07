Elf Messages

Personalizowane Wiadomości Elfów to narzędzie, które umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych wiadomości dźwiękowych od bożonarodzeniowych elfów. Umożliwia użytkownikom personalizację wiadomości za pomocą własnych słów, imienia i adresu e-mail. Wiadomości audio są następnie nagrywane przez elfy na biegunie północnym i wysyłane do skrzynki odbiorczej użytkownika. Wiadomości mogą zawierać odniesienia do członków rodziny, osiągnięć i inne spersonalizowane szczegóły, dzięki czemu wiadomość dźwiękowa będzie bardziej wyjątkowa i niepowtarzalna. Wiadomości mogą zawierać maksymalnie 120 słów i zawierać rodzinny żart lub wzmiankę o prezencie, jaki chcieliby otrzymać na Boże Narodzenie. Narzędzie zawiera także wskazówki, jak napisać świetną wiadomość, oraz przykłady Wiadomości Elfów, które pomogą użytkownikom wykazać się kreatywnością.

Strona internetowa: elfmessages.com

