efood to Twój ulubiony wybór w zakresie dostaw online i na wynos w ponad 20 000 sklepów w 100 miastach w Grecji. Przystosował Twój telefon komórkowy do podawania souvlakii, burgerów, naleśników, gyros, pizzy, a nawet pysznych deserów do kawy.

Strona internetowa: e-food.gr

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji efood. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.