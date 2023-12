Edycja w czasie rzeczywistym dla zespołów — Paper to bezpłatny produkt Dropbox. Dropbox Paper to coś więcej niż dokument — to narzędzie do współedycji, które łączy tworzenie i koordynację w jednym miejscu. Dropbox Paper lub po prostu Paper to usługa współpracy w zakresie edycji dokumentów opracowana przez Dropbox. Dropbox Paper powstał w wyniku przejęcia przez firmę firmy Hackpad zajmującej się współpracą z dokumentami w kwietniu 2014 r., Dropbox Paper został oficjalnie ogłoszony w październiku 2015 r. i uruchomiony w styczniu 2017 r. Oferuje aplikację internetową, a także aplikacje mobilne na Androida i iOS. W oficjalnym poście ogłoszeniowym opisano Dropbox Paper jako „elastyczną przestrzeń roboczą, która łączy ludzi i pomysły. Dzięki Paper zespoły mogą tworzyć, przeglądać, poprawiać, zarządzać i organizować – a wszystko to w udostępnionych dokumentach”. Odbiór Dropbox Paper był mieszany. Krytycy chwalili funkcjonalność współpracy, w tym natychmiastową dostępność treści, możliwość wspominania o konkretnych współpracownikach, przydzielania zadań, pisania komentarzy, a także edytowanie przypisów i historii wersji. Otrzymała szczególne pochwały za wsparcie dla multimediów z różnych źródeł, a jeden z recenzentów zauważył, że wsparcie firmy Paper dla multimediów przekracza możliwości większości jej konkurentów. Jednak krytykowano go za brak opcji formatowania i funkcji edycji. Chociaż interfejs użytkownika był lubiany za minimalny, recenzenci wskazali brak stałego paska formatowania i brakujące funkcje w produktach konkurencji, które sprawiają, że Dropbox Paper wydaje się „lekkim” narzędziem.

Strona internetowa: dropbox.com

