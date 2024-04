Dream100.ai to innowacyjne narzędzie zrodzone z połączenia najnowocześniejszej technologii AI i potężnej strategii Dream100 Engagement. Służy do interakcji z postami Dream100 na LinkedIn (twórców LinkedIn, którzy mogą wpływać na klientów Dream z niszy) za pomocą ludzkich komentarzy za pomocą sztucznej inteligencji. Większość założycieli B2B lub dostawców usług otrzymuje mniej niż 1% współczynnika odpowiedzi na zimne wiadomości prywatne/maile z powodu braku zaufania. Aby zbudować zaufanie i zwiększyć współczynnik odpowiedzi do 30%, muszą nawiązać bezpośredni kontakt z wymarzonymi klientami lub z Dream100 przed zaoferowaniem swoich usług. Nasze oprogramowanie skraca czas potrzebny na codzienną interakcję z 5 godzin ręcznie do 1 godziny.

Strona internetowa: dream100.ai

