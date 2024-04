Dragon Metrics to kompleksowy pakiet SEO, który płynnie łączy wiele źródeł danych, aby uzyskać całościowy obraz organicznej wydajności Twojej witryny, zamiast sprawiać wrażenie zbioru oddzielnych narzędzi. Niezależnie od planu subskrypcji, będziesz mieć dostęp do wszystkich najlepszych funkcji Dragon Metrics, w tym: • Report Builder 2.0: Szybko i łatwo twórz nieskończenie konfigurowalne raporty z białymi etykietami – oraz automatyzuj i skaluj cały proces raportowania. • Najlepsze w swojej klasie śledzenie rankingów z bardziej szczegółowymi funkcjami i raportami niż jakiekolwiek inne narzędzie na rynku. • URL X-Ray: natychmiastowa wizualizacja setek punktów danych dla pojedynczego adresu URL • Śledzenie indeksowania w czasie rzeczywistym do 140 000 adresów URL na witrynę • Zaawansowane opcje tagowania, w tym tagi dynamiczne, które są automatycznie aktualizowane na podstawie niestandardowych kryteriów • Potężne narzędzia do segmentacji umożliwiające wizualizuj wydajność w dowolny możliwy sposób • Zaawansowana integracja z Google Search Console i GA A wszystko to obejmuje: • Dostęp do wszystkich funkcji na dowolnym poziomie planu • Wiele stanowisk użytkowników bez dodatkowych kosztów • Nieograniczone bezpłatne szkolenia jeden na jednego • Natychmiastowa obsługa czatu na żywo

