Doubtnut to aplikacja do nauki i nauki nr 1 z natychmiastowymi rozwiązaniami wideo dla NCERT klasy 6, klasy 7, klasy 8, klasy 9, klasy 10, klasy 11 i klasy 12, przygotowania do IIT JEE, przygotowania NEET i CBSE, UP Board, Bihar Zarząd, Zarząd Radżastanu, Zarząd MP, Zarząd Telangana itp Rozwiązania NCERT dla CBSE i innych organów stanowych są kluczowym wymogiem dla studentów. Doubtnut pomaga w odrabianiu zadań domowych, wątpliwościach i rozwiązaniach na wszystkie pytania. Pomogło to uczniom uzyskać mniej niż AIR 100 w NEET i IIT JEE. Uzyskaj rozwiązania w formacie PDF i wideo dotyczące artykułów IIT-JEE Mains & Advanced z poprzedniego roku, artykułów NEET z poprzedniego roku, książek NCERT dla klas od 6 do 12, CBSE, Pathfinder Publications, RD Sharma, RS Aggarwal, Manohar Ray, KC Sinha, książek Cengage dla tablic i egzaminy konkursowe. Doubtnut to idealna aplikacja do przygotowywania NEET i IIT JEE. Uzyskaj rozwiązania dla artykułów NEET i IIT JEE z poprzednich lat, wraz z mądrymi rozwiązaniami NEET MCQ. Zdobądź wszystkie materiały do ​​nauki w języku hindi i angielskim, aby przygotować się do IIT JEE i NEET.

Strona internetowa: doubtnut.com

