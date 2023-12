Disroot Audio

Aplikacja do rozmów głosowych o niskim opóźnieniu i wysokiej jakości. Dźwięk Disroot jest obsługiwany przez Mumble. Mumble to darmowa aplikacja typu open source, charakteryzująca się niskim opóźnieniem i wysokiej jakości czatem głosowym. Pierwotnie był przeznaczony dla graczy, ale można go używać do organizowania spotkań audio, konferencji itp.

Strona internetowa: disroot.org

